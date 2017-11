Vilja- ja tehnikafirma Baltic Agro seab end sisse uues esindushoones

Ants Puusta kinnitab, et vastne hoone on kooskõlas uusimate ohutusnõuetega, sealhulgas on olemas maa-alused veereservuaarid, kõikides ruumides suitsu äratõmbe süsteem, ATS ning kõik pinnad on üle tehtud tulekaitsevõõbaga.

Novembri alguses sai põllumajandustehnika, väetiste ja seemnete müüja Baltic Agro kätte oma vastse esindushoone Tallinn-Tartu maantee naabruses Rukki tee tehnopargis.

Novembri alguses sai põllumajandustehnika, väetiste ja seemnete müüja Baltic Agro kätte oma vastse esindushoone Tallinn-Tartu maantee naabruses Rukki tee tehnopargis.

Uus hoone mahutab oma 5000 ruutmeetri suurusele üldpinnale avara kontoriosa koos talveaiaga, müügisaali, laod ja kõik vajaliku masinate hoolduseks ja remondiks. Ühe katuse alla on koondatud nii põllumajandussisendite müüja Baltic Agro kui tehnika müügile ja korrashoiule spetsialiseerunud allüksus Baltic Agro Machinery.

Kogu ehitamine, hoone sisustamine, aedade rajamine ning haljastamine läks kokku maksma 4,2 miljonit eurot.

Baltic Agro Estonia tegevdirektor Ants Puusta märgib, et kui 2015. aastal sõlmiti John Deere´i esindusleping, suurenesid ka nõudmised maailmanimega põllutehnika tootja siinsele edasimüüjale, mistõttu just siis otsustatigi uus ja ajakohane esindushoone rajada. Selleks soetati kaks pakkumises olnud krunti Lehmjal hinnaga üle miljoni euro ja pindalaga 3,2 hektarit. Päris suur ala jäeti esialgu ka muru alla, et edaspidi oleks, kuhu laieneda. Isegi õunapuud pandi kasvama, osa sillutisest on kaetud muruplokkidega, aga sinna saab vajadusel ka tehnikat paigutada.

Tulevik paistab hea

"See, et omanikud Eestisse sedavõrd palju investeerivad, näitab, et siia soovitakse pikemaks paigale jääda, usutakse Eesti põllumehe visadusse ja siinse põllumajanduse kestvusse ning selle tõttu ei tehtagi kvaliteedi osas järeleandmisi," märgib Puusta. "Ühest küljest soovime olla hästi avatud ettevõte, teisalt oleme justkui kindlus, pakkudes põllumehele turvatunnet, et tema tehnika teda ka hästi teenib ning hooldajad on lähedal, kui neid vaja peaks minema."

Hoone katusele on joonistatud suur 36 x 36 meetrine Baltic Agro lehelogo, nõnda et helikopteriga tulijad saavad selle järgi maandumist sihtida. Mõnisada meetrit Tallinna poolt hakkab planeeringu järgi tulevikus kulgema Rail Baltic.

"Nii et edaspidi tulevad inimesed meile rongiga kenasti Pärnust tööle," maalib Ants Puusta võimalikku tulevikku.

Hoone kandvad seinad on betoonist, katust toestavad liimpuidust talad. Liimpuitu ja üldse puitu on rohkesti kasutatud ka kontoriosa siseviimistluses. Avatud kontori mööbel on valdavalt valmistatud Standardis.

Baltic Agro hoone arhitektid on Erik Karjus ja Andres Kadarik, ehitustööd tegi Maru Ehitus. Reedel, 24. novembril, peab Baltic Agro oma vastses Rukki tee esinduses maha ka suurejoonelise pea, kuhu oodatakse ligemale tuhandet Eesti põllumajanduse võtmetähtsusega tegijat.