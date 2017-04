Viljandi haiglas disainitakse meditsiini

Eesti tervisetehnoloogiate klaster Connected Health kutsub tehnoloogia-, disaini- ja ettevõtlusinimesi väljasõidule Mulgimaa pealinna, et sealsete patsientide ja tervishoiupraktikute vajadustele vastavaid uuenduslikke lahendusi välja mõelda ja testida.

Viljandi on Eesti tervisesüsteemi innovatsiooni katselava, kus praegusel ajal käib kibe töö teenuste ümberdisainimise katseprojekti ettevalmistamiseks. Innovatsioonikliiniku võõrustajaks on Viljandi haigla.

Innovatsioonikliinikus tutvustatakse alustuseks probleeme ja võimalusi, mille tuvastamiseks on konsultatsiooniettevõte Civitta ja strateegilise disaini agentuur Velvet värskelt analüüsinud patsiendi teekonda ja teenusprotsesse. Seejärel tehakse ajurünnaku lahendusideede genereerimiseks ja arendame neist tuumakamad kohapeal moodustatud tiimides prototüüpideks. Päeva lõpus valivad võõrustajad välja oma lemmikud.

Innovatsioonikliinik annab katseprojekti omanikele – sotsiaalministeeriumile ja Viljandi haiglale - inspiratsiooni ja uuenduslikke lahendusideid, mida projekti teostamisel on võimalik arvesse võtta. Arendajatele ja innovaatoritele on see võimalus tervisesüsteemi hingeelu tundma õppida ja väärtuslikke otsekontakte luua. Lisaks pakub Viljandi haigla innovatsioonikliinikus sündinud lahendusideede edasiarendamiseks testkeskkonda.

SA Viljandi Haigla on Eesti suurim üldhaigla, mille koosseisu kuuluvad ambulatoorse ravi ja diagnostika kliinik, kirurgiakliinik, sisekliinik, psühhiaatriakliinik, õendus-hoolduskeskus ning sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskus.

Eesti tervisetehnoloogiate klaster Connected Health ühendab Eesti tervise innovatsiooni ökosüsteemi erinevaid osapooli: tervise– ja biotehnoloogia ettevõtteid, arste ja haiglaid, riigi- ja T&A asutusi. Innovatsioonikliinik on klastri üks tegevussuund, mis toetab arstide ja haiglate igapäevatöö vajadustest võrsuvat innovatsiooni. Klastrit juhib Tehnopol.

CIVITTA on juhtiv sõltumatu konsultatsiooniettevõte, mis tegutseb Balti riikides ja läänepoolsetes SRÜ riikides.

Velvet on sõltumatu strateegilise disaini agentuur, mis tegutseb Tallinnas.