Viljandi linn tegi muinsuskaitsjatele karuteene

Eesti Muinsuskaitse Selts andis teiste tunnustuste kõrval aasta muinsuskaitsevaldkonna karuteene medali Viljandi linnavalitsusele, kes lasi mullu lammutada ajaloolise hoonetekoosluse ega hooli Viljandi mõisa korrashoiust.

Traditsiooniliselt autasustas Eesti Muinsuskaitse Selts (EMS) muinsuskaitsekuu alguses 18. aprillil ajaloopärandi hoidmisel silma paistnud inimesi teenete- ja juubelimedalite ning tänukirjadega.

Teiste seas pälvis president Arnold Rüütel pikaajalise pühendunud tegevuse eest meie rahva kultuuripärandi säilitamisel ning kodu- ja kodanikutunde süvendamisel EMSi teeneteristi.

Viljandi linnavalitsusele aga anti karuteene medal, sest muinsuskaitsjad leiavad, et kohalik võim lasi hoolimatult lammutada Viljandi muinsuskaitsealal aadressil Tallinna tn 3 asuva XIX sajandil ehitatud Seasaare kõrtsmiku maja, töölistemaja ja abihoone ning käib ükskõikselt ümber Viljandi mõisa pärandiga. Mõis jääb väljapoole linna muinsuskaitseala.

Viljandi mõisa maad läksid 1919. aasta maareformiga linnale. Üle poole praegusest linnast on rajatud mõisa maadele, selle põldude ja hoonete vahele.

Nüüd on linn mõisa pärandiga oma suva järgi ümber käinud. Üht-teist on säilinud, üht-teist on hävinenud, üht-teist julmalt ümber ehitatud.

Tänaseni ei ole mõisa pärandit kaardistatud, linn ei ole näidanud erilist initsiatiivi oma identiteeti oluliselt suunanud nähtuse esile toomiseks või väärtustamiseks, märgib EMS karuteene medali üleandmise põhjuste kohta.