Vintrisse plaanitakse väikest päikeseelektrijaama

Salme vallavalitsuse istungil arutati läinud nädalal Vintri külla Andres Piiberile kuuluvale Vilistekopli kinnistule päikeseelektrijaama ehitamist.

Vallavalitsuse liige Jüri Kluge tõdes, et ehitusloa taotlus on parasjagu menetlusfaasis. Kuid tõepoolest – Vilistekopli kinnistule on väikese päikesejaama rajamine plaanis. Tõsi, tegemist saab olema valdavalt erakasutusse mineva päikeseenergia tootmisega, kirjutab Saarte Hääl.

“See on selline pisike, koguvõimsusega 17,6 kW ja peaks olema kokku 64 paneeli,” märkis Kluge. “17,6 kW ei ole väga suur võimsus,” kinnitas ta. “Alevikku sissesõidul Sõrve mnt ääres on tehtud samuti taoline jaam ja selle võimsus oli vist 12 kW.”

Kinnistuomanikul on Klugele teadaolevalt sõlmitud liitumisleping Elektrileviga, mis tähendab, et kui oma tarbeks vajaminevat energiat üle jääb, suunatakse ülejääk võrku.