3. jaanuar 2017 on Viru jalaväepataljonis Jõhvis ajalooline päev, sest oma üheteistkümnekuist teenistust alustava 160 ajateenija hulgas on esimest korda väeosa ajaloos ka naised, keda on koguni üheksa.

Üks ajateenistujatest, 22aastane Maria Abel rääkis Põhjarannikule, et huvi militaarteema vastu on tal gümnaasiumiajast, aga vahetult pärast Tallinna 21. keskkooli lõpetamist ta end ajateenistusse üles ei andnud, sest tundus endale veel liiga noor. Nüüdseks on ta lõpetanud Tallinna tehnikaülikooli majandusteaduskonna ja töötanud juba Junior Achievementi õpilasfirmade programmijuhina.

Kuna gümnaasiumiosas oli Marial ka riigikaitseõpetus, kutsusti ta sealt kaitseliidu liikmeks. Naine on end juba pannud proovile näiteks langevarjuhüpetel ja ütleb, et on nüüdseks piisavalt enesekindel − “pole enam saamatu tütarlaps, vaid tean täpselt, et saan ka millegagi hakkama”.

Maria elukaaslane elab ja töötab Jõhvis ning nii on ka neiu ise viimased ajad Jõhvi ja Tallinna vahel liikunud. Kui ta avaldas kaks aastat tagasi soovi just Jõhvi pataljoni teenima minna, leiti kaitseressursside ametist, et Viru jalaväepataljonis pole varem naisi olnud ja “ebaeetiline on tüdruk poistega ühte tuppa panna”.