Viru-Nigula vald protestib: riik käitus eriplaneeringut lõpetades õigusvastaselt ja sõnamurdlikult

Kirjas, millele on alla kirjutanud vallavanem Einar Vallbaum ja volikogu esimees Riho Kutsar, seisab, et vabariigi valitsus tõi eriplaneeringu lõpetamise põhjuseks kohalike elanike, s.t tartlaste vastuseisu tselluloositehasele, arvestamata, et Viru-Nigula vald palus valitsusel laiendada riigi eriplaneeringut Viru-Nigula valla territooriumile.

Sama soovi avaldas ka Saarde vald.

Ministrid ise pakuvad, et tuleb leida uus asukoht

Ühtlasi on toodud ka mitmeid näiteid vabariigi valitsuse liikmete avalikest väljaütlemistest.

Näiteks 21. juunil, päeval, mil valitsus otsustas eriplaneeringu lõpetamise menetlusega algust teha, ütles riigihalduse minister Janek Mäggi Delfi vahendusel järgmist: „Antud otsus puudutas konkreetset juhtumit. Plaanime kindlasti ettevõtjatega läbi rääkida. Ma usun, et on täiesti võimalik, et see plaan B meil tekib. Minu arust ebaõnnestus ettevõtjate koostöö kohalike inimeste ja kohalike omavalitsustega. Meil on Eestis mitmeid näiteid, kus see on väga hästi õnnestunud. Kui sa oled ettevõtja, siis on see eelkõige sinu ülesanne jõuda selle tulemuseni, mida sa soovid saavutada.“

Ühtlasi lubas peaminister Jüri Ratas: „Räägime kindlasti läbi ka ettevõtjatega, kas neil on tehase asukoha osas alternatiivseid ettepanekuid.“

Samuti on kirjas näitena ära toodud katke 9. juuli Ärilehest: „Mäggi rääkis, et valitsus on teinud ettevõtjatele ettepaneku, et nad võiksid kaaluda asukoha suhtes ümber mõtlemist.”

Valitsus on olnud sõnamurdlik

Seega leiab Viru-Nigula vald, et „riigi käitumine eriplaneeringu lõpetamisel on Viru-Nigula valla, Saarde valla ja OÜ EST-FOR Invest suhtes olnud sõnamurdlik“.