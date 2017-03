Viru pataljoni aega teenima läinud tüdrukutest pooled loobusid

Möödunud reedel andis Viru jalaväepataljonis näkku peksnud rahevihma ja lipumaste kõigutanud marutuule kiuste sõduri truudusvande 157 ajateenijat − teiste seas kaks noort naist.

Nooremleitnant Pauliine Nettan, kes on olnud Viru jalaväepataljonis SBK aja, ütles, et aasta alguses aega teenima laekunud viiest noorest naisest andis sõdurivande kaks − kaks on loobunud ja üks on praegu haige, kirjutab Põhjarannik. “Hakkama saadi erisuguselt, aga need, kes täna vande andsid, said kindlasti väga hästi hakkama.”

Nettan ise läks vabatahtlikuna teenima 2010. aastal, tegi seda pioneeripataljonis ja oli siis seal samuti esimene naisajateenija. 2011. aastal läks ta sõjakooli, mille lõpetas 2014, ja suundus siis juba ametisse pioneeripataljoni. Kuni juunini on ta Viru pataljonis ja naaseb siis Tapale.

3. jaanuaril koos teistega naisajateenijatega Viru pataljoni saabunud Maria Abel ütles, et SBK edukas läbimine annab hea tunde. Pärast mõnepäevast puhkust läheb neiu nooremallohvitseride kursusele ja temast saab drillseersant − uutele ajateenijatele.

Maria kandis jaanuaris ka kuu parima sõduri tiitlit.