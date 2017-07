Virumaal määratakse lõkketegemise ja grillimise nõuete rikkujatele trahve

Foto on illustratiivne. Foto: Tanel Meos

Sellel aastal on Ida regioonis lõkketegemise ja grillimise nõuete rikkujaid karistatud kuueteistkümnel korral. Lääne-Viru maakonnas on karistatud seitset, isikut, Ida-Virus üheksat isikut. Rikkujatele määratud trahvid on jäänud vahemikku 12-40 eurot.