VÕIMALIK VAID VÕTIKVERES: traktoristid õunapuu all luulet lahkamas

Doris Kareva, luuletaja

Enamasti ja ennekõike tahab eestlane olla omaette. Aga seda suurema rõõmuga on ta varmas liituma ühisalgatusega, kus igaühel on oma osa. Võtikvere raamatupidu on tunnistus sellest, kui palju suudab ära teha üksainus inimene, kes oma ettevõtmisse usub. Tänu Imbi Pajule väärib Võtikvere auväärset kohta maailma raamatukülade nimistus; võiks öelda, et see paik on Eesti Hay-on-Wye.

P.S. toimetaja märkus: Hay-on-Wye on Walesis asuv maailma esimene raamatuküla, näide sellest, kuis räämas ja hääbuvast asumist sai 50 antikvariaadiga kultuskeskus.

Eeva Park, kirjanik, luuletaja

Omajagu on isegi kurb, et Võtikvere raamatuküla on Eestimaal nii erakordne fenomen. Imbi Paju ja võtikverelased on suutnud 19 aastat niivõrd erilise kirjandussündmuse luua, et jääb vaid imestada, et see ei ole ärgitanud ühtegi teist kogukonda sellist, läbinisti vaimuärgast ja kogukonda liitvat päeva, korraldama. See, et nad teevad seda oma nappide jõududega ja õigupoolest ilma riikliku toetuseta, muudab need 90 võtikverelast sarnaseks 300 spartalasega, kes oma keelt, maad ja rahvast kaitsesid.

Ilmar Taska, filmimees, stsenarist, kirjanik

Võtikvere on ainulaadne suvine kirjandussündmus.

Imbi Paju on seda festivali omaalgatuslikult (ilma suurte toetusrahadeta) teinud palju aastaid ja toonud kirjanikke ning raamatuid looduse rüppe.

Ta on edukalt lähendanud maad ja linna kirjanduslikus kultuuriruumis, lasknud lendu huvitavaid mõtteid, puudutanud valusaid teemasid, tõstnud esile oma kolleege, laiendanud kirjandusvälja kuni Peipsi järveni...

Kätlin Kaldmaa, kirjanik, luuletaja, tõlkija, PEN-klubi välissekretär

Võtikvere oma 19 aastaga on Eesti kõige pikaealisem raamatufestival.

See õhinapõhiselt ühe väikese küla korraldatud raamatupidu näitab ilmekalt, kuidas ka selliste väikeste ettevõtmistega maailma parandada. Ei ole mina kusagil mujal Eestis näinud 80-aastasi endisi traktoriste hellalt eesti luulet lugemas ja selle üle elavalt arutlemas.

Võtikvere raamatuküla hoiab raamatute küljes nii mitmekümneaastase staažiga lugejaid kui ka kohalikke lapsi ja noori, kellele on aastate jooksul kogunenud päris korralik raamatukogu.

Laste seisukohalt on väga oluline oma silmaga näha, et iga inimene annab raamatuküla päeva korraldusse oma panuse ja iga viimase kui inimese panus loeb, olgu see kui tahes suur või väike.

Eesti kirjanduselus on Võtikvere raamatupidu festival, mis keskendub eelkõige eesti autoritele, tuues kirjanikud lugejatele nii lähedale, et igaüks võib neid käega katsuda ja oma küsimusele vastuse saada.

Autogrammist rääkimata!