VÕIMAS MUUTUS: Haapsalu piiskopilinnusesse lisandub üle viie miljoni eest närvikõdi

Viimati tehti linnuses nii põhjalikke ümberehitustöid XVII sajandil Rootsi ajal. Vaevalt et need linnuse kõledate kivimüüride vahel elajatele suuri mugavusi juurde tõid, kuid nüüdsed tööd lisavad külastajatele just mugavust.Vaata pilte praegusest seisust ja tulevikuvisioonidest!