VÕIMATU VÕI VÕIMALIK | 50 elanikuga külas on... 200 töökohta

Jõgevamaal, Avinurme aleviku veerel nime Birger kandva firma territoorium on palistatud värviliste, hiigelsuurte metallkastidega. Enamjaolt on need konteinerid suurtele autodele asetatuna mõeldud kõikvõimaliku prügi vedamiseks. Peamiselt läheb Maetsama külas kokku keevitatav kaup Skandinaaviasse.

Reaalsus on selline, et Türgist, Ukrainast, Valgevenest ja Venemaalt saabuv metall saab Maetsma külas nii kohalike kui ka Kohtla-Järve, Jõhvi, Tartu, Mustvee ja Avinurme tööliste käe all konteineriteks, mis rändavad Soome, Rootsi, Norrasse. Firmat juhib Eesti juurtega Aleksei Männiste, kes üheksakümnendail Eestisse saabudes oskas vaid kaht eestikeelset sõna, täna aga kõneleb esivanemate keelt vabalt.

Maalehe fotoreportaaž näitab, kuis konteinerid sünnivad.

