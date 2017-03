Võistlus tõstab esile eestikeelseid ettevõttenimesid

Täna algab ettevõttenime võistlus “Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi“, mille eesmärk on väärtustada eestikeelseid äri- ja ettevõttenimesid ning juhtida inimeste tähelepanu avaliku ruumi võõrkeelestumisele.

Nimevõistluse kuulutab välja Emakeele Selts koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga.

Auhinna ja tunnustuse saab Eesti ettevõtja, kelle äri- või ettevõttenimi on eestikeelne, kõlalt ja kirjapildilt eestipärane ning kujundlik, ütles ministeeriumi keeleosakonna juhataja Piret Kärtner.

Emakeele Seltsi juhatuse esimees Helle Metslang märkis, et hea eesti ettevõttenime võistlus sai alguse aasta tagasi Eesti Keelenõukogu ja Emakeele Seltsi ühise algatusena. „Suur huvi võistluse vastu näitas, et õnnestunud nime ja seda kandvat ettevõtet väärtustatakse. Ootame ka sel aastal nimesid, mis on eestipärased ja kujundlikud ning kajastavad ettevõtte eripära,“ ütles Metslang.

Nimevõistluse auhind antakse välja neljas kategoorias:

tööstusettevõte;

teenindusettevõte (sh kaubandus, toitlustus, majutus);

vabaühendused;

aasta uustulnuk (registreeritud võistluse tähtajale eelneva aasta jooksul).

Kandideerida saab iga tegutsev ning Eestis registreeritud ettevõte. Kandidaate võivad esitada kõik ettevõtjad ja füüsilised isikud. Võistluse statuut asub veebis.

Kandidaadid esitatakse Emakeele Seltsi kodulehe www.emakeeleselts.ee kaudu või posti teel Emakeele Seltsi postiaadressil Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn.

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 15. september. Võistluse tulemused tehakse teatavaks ja auhinnad antakse laureaatidele pidulikult üle ettevõtjate päeval 8. oktoobril või vahetult enne seda.

2016. aasta võitjad olid tööstuse kategoorias Puupagana OÜ, teeninduse kategoorias Valge Klaar, vabaühenduste kategoorias Sõltumatu Tantsu Lava ning aasta uustulnuka kategoorias OÜ Tulõtungal.