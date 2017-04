Võlgadega kingitud korterid: riigil pole aimugi, mida nendega peale hakata

Ida-Virumaa korteriühistud on riigile kinkinud kuus peremeheta korterit, mitu neist hiigelvõlgadega. Rahandusministeerium vaatab praegu sülle kukkunud varandust üle ja otsib eelarvest raha, et korterite kommunaalmakseid tasuda.

"Peame leidma eelarvest raha, et tasuda kommunaalmaksete eest, sest rahandusministeeriumil pole selleks raha ette nähtud. Korterite haldamine on meile uus asi," ütles rahandusministeeriumi pressiesindaja Kristina Haavala.

Haavala ütles, et riik ei hakka tasuma võlgu, mis lasuvad kingitusena sülle sadavatel korteritel. Ent jooksvad arved õiendatakse ära, lubas Haavala.

Ühistutel on sellegi üle hea meel. Uus tänav 7a ühistu esinaine Aljona Tverskaja ütles, et see on suur asi, kui võlad enam ei kasva.

Refereeritud artikli täisteksti loe Õhtulehest.