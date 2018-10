Volikogu määras veetarbijad pikemalt arvutamata kallimat hinda maksma

Aastate jooksul toetati riigi keskkonnatasudest laekunud raha arvelt piirkondlike veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide korrastamist ning uute ehitamist. Pea igasse vallakeskusse loodi nende haldamiseks munitsipaalettevõte. Nüüdseks on need enamikus formeeritud valla või linna osalusega äriühinguteks.

Pärast haldusreformi sai selgeks, et igas kunagises keskuses ei pea enam tegutsema eraldi selle kütmise ja veega varustamise ettevõtted ning mõistlik on need koondada ühe suurema firma tiiva alla.