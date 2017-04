Vooremaa töömessil pakutakse ligi 300 töökohta

Täna kell 10.00-13.00 toimub Jõgeva Kultuurikeskuses Vooremaa töömess, kus 19 tööandjal on pakkuda pea 300 töökohta.

Tööd pakutakse väga erinevates valdkondades: puidutöötlemine ja –tööstus, mööblitootmine, sotsiaal- ja teenindusvaldkond, loomakasvatus ja põllumajandus. Samuti pakuvad tööandjad nii praktikavõimalust noortele kui töövõimalusi vähenenud töövõimega inimestele. Suurimaks värbajaks on Põltsamaa Felix, kes vajab üle 200 hooajatöölise.

Töötukassa Jõgevamaa osakonna juhataja Liina Võsaste sõnul on töötukassa igapäevatöö peamine eesmärk on viia kokku tööotsijad ja tööandjad. „Mess loob selleks igati soodsad võimalused. See on koht, kus tööandjal ja tööotsijal on võimalik luua esimene kontakt võimalikuks edasiseks koostööks – julgustame osalejaid huvipakkuva tööandjaga suhtlema ning võimalusi ja vajadusi arutama,“ kõneles Võsaste.

Messi ajal on galeriis avatud noorteala, kus ettevõtted tutvustavad oma kujunemise lugusid.

II korruse kammersaalis saab kuulata ettekandeid Maksu- ja tolliametilt ning Tööinspektsioonilt. Kell 11.45 algab samas vestlusring teemal, kuidas tunda ära OMA võimalus.

Lisaks tööandjatele osalevad messil töötukassa head partnerid, kellelt külastajad saavad terve messiaja vältel küsida neile kasulikku ja huvipakkuvat infot. Jõgeva linnavalitsus ning Piibe Kinnisvara OÜ on tutvustavad Jõgeval elamise võimalusi. Jõgevamaa Noorte Tugila on toetamas noori, kes on ühel või teisel põhjusel sattunud raskustesse. Jõgeva valla ja linna noorte maleva projektijuhid tutvustavad noortele ja tööandjatele malevas osalemise võimalusi. Jõgevamaa Rajaleidja keskus koos töötukassa karjäärinõustajatega nõustab osalejaid elukutse ja tööelu vormide valikul. Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus nõustab ettevõtjaid ja ettevõtlusega alustada soovijaid. Maksu- ja Tolliamet ja Tööinspektsioon aitavad selgust saada seadusandluses, õigustes ja kohustustes. Välismaal töötamise ja Euroopa töövahendusteenuste (EURES) kohta jagab infot töötukassa EURES nõustaja.