Võru mööblivabrikus pesitseb nüüd sada väikefirmat

“Meil Lõuna-Eestis on kombeks üksteist aidata. Kuna siin on ühes kohas palju ettevõtteid koos, siis sageli ei pea üht või teist teenust kaugelt otsima, saame oma õue pealt,” ütleb puidust kümblustünnidele metallist ahjusid tegeva Aluweldi OÜ omanik ja juhataja Rait Raudmäe.

Innovatsioonikeskuse ühe ettevõtte laserpingil lasevad nad endale vajalikke detaile välja lõigata. Pole ju mõtet omale osta laserpinki, mida harva vaja läheb ja mis pealegi on ka väga kallis. Teine firma abistab jällegi oma tõstukiga. Aluweldi mehed ise aitavad omakorda mõnel firmal lehtmaterjali painutada, sest neil on selleks vajalik pink olemas.

Esimest ettevõtet, kes endale seal pesa leidis – Kagu Elekter OÜd –, mäletab KEIKi tegevjuht Anita Hoole väga hästi. Tulid kaks noort meest, kel oli plaan saada väikest ruumi tööriistade hoiustamiseks. “Nad startisid seisust, kus üks müüs ära oma motika, et osta mõned tööriistad ettevõtte loomiseks ja alustasid meil väikeses 70 ruutmeetri suuruses garaažis. Praegu on nad kõvasti kasvanud ning ainsad, kes siit välja lennanud ja ehitanud endale tootmisbaasi,” toob ta näite.