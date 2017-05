Võrumaa ettevõtlusarengu 50 ettepanekut minister Mihhail Korbile

Riigihalduse minister Mihhail Korb saatis märtsis Eesti omavalitsustele ja arendusorganisatsioonidele kirja küsimusega, millised on ettevõtlustakistused ja kuidas ettevõtlust edendada piirkondades. Võrumaa omavalitsused, ettevõtted ja arendusorganisatsioonid kaardistasid Võrumaa ettevõtlustakistused, panid kirja lahendused ning saatsid ministrile üle 50 konkreetse ettepaneku.

Kirjas rõhutasid võrumaalased, et riik arvestaks majandus- ja regionaalpoliitika kujundamisel rohkem piirkondlike eripäradega, et antaks rohkem otsustusõigust ja vastutust ettevõtluse arendamisel maakondadele ehk sinna, kus teadmine piirkonna ettevõtluse vajadustest ja lahendustest on parim.

Ettevõtjate arengutakistused Võrumaal võib koondada kuude valdkonda: elementaarsed taristuga seotud probleemid nagu tee-, elektri- ja internetiühenduste kehv kvaliteet, sobiva tööjõu puudus, tootmisettevõtete vähenev konkurentsivõime, IT-riik ei ole päriselt Võrumaale jõudnud ning praegused riiklikud ettevõtluse abinõud pole aastate jooksul andnud Võrumaale suuremat tuge. Nende probleemide lahendamiseks on asjaosalised pakkunud välja üle 50 meetme ja tegevuse, mis aitaksid avaliku sektori kaasabil ettevõtlust Võrumaal edendada.

Võrumaa Arenguagentuuri juhataja Taivo Tali: „Praegu on õige aeg teha otsustavamaid samme Eesti ettevõtluse arenguks piirkondade eripärasid arvestades. Täiendavaid võimalusi ettevõtluse stimuleerimiseks ja kasvuks suurtest keskustest kaugemal asuvates piirkondades on palju ning mitmed neist on edukalt kasutusel meie naaberriikides (Soome, Läti, Leedu), näiteks klastrite, kompetentsikeskuste pikaajaline arendamine, erimajandustsoonide loomine, ühendusteede kõrge kvaliteedi tagamine, tööjõumaksude leevendamine, diferentseeritud ettevõtlustoetuste kasutamine.“

Ettepanekud on ministrile edastatud ja Võrumaa arendusorganisatsioonid ning omavalitsused ootavad aktiivset arutelu keskvalitsusega ning konkreetset tagasidet ettepanekute edasise saatuse kohta. Võrumaalased jätkavad ka isekeskis ettevõtlusarengu võimaluste otsimist.