Võrumaa külapood ei kavatsegi uksi kinni panna, vaid lõikab Eesti-Läti alkorallist hoopis kasu

Metsavenna talu peremees Meelis Mõttus. Foto: Anni Õnneleid

Kui paljud väikekaupmehed kurdavad, et on Eesti-Läti alkoralli tõttu sunnitud oma piirilähedase poe kinni panema, siis Metsavenna talu Võrumaal on sellest hoopis kasu lõiganud.