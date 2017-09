Võrumaa teadmamees: loodusmärgid näitavad, et sügist tuleb veel oodata

Antsla kandis elav talupidaja, muusik, laululooja ja kirjamees Pulga Jaan (kodanikunimega Jaan Pulk) väidab võrukeelses ajalehes Uma Leht, et loodus sügise saabumist veel ei näita.

Õhtuhämaruses ämber koduse künka kõndides ei leidnud ta mäeküljel ühtki kollast kaske. Kuid tõdes, et kaskede ladvad on pruunid ja seda ohtrast vihmast.

Ka sügisõunad ei näita Pulga Jaani sõnul veel valmimise märke. "Ma ei olõ eski viil julgunu mahla tetä," kinnitas mees Uma Lehele.

Aiaviljad olevat tal aga lausa ülearu ilusad ja suured, eriti kartul ning porgand.

Sügist tulevat Pulga Jaani sõnul veel oodata. Kevad jäi hiljaks ja ju jääb sügis ka. Iseasi on see, et ilm jukerdab edasi-tagasi - kord läheb külmemaks, siis jälle mõnel päeval soojemaks. Ja nii võivat see kesta jõuluni välja.

Talve kohta ei mõista loodust hästi tundev mees muud öelda, kui et mesilased on tarud juba kõvasti kinni ehitanud. Kohe nii kõvasti, et varem pole tema sellist asja näinud. Ju ootavad külma talve.