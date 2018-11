Sestap kostub põliste pärnakate seast üsna valjult arvamust, et see n-ö õige Pärnule iseloomulik olustik, mille pärast nad seal õigupoolest elavadki, jõuab kohale alles sügise saabumisega.

Pärnu abilinnapea Rainer Aavik ütleb selle peale, et palju sõltub sellest, kellelt arvamust küsida, aga nendib, et Weekendi kohta on tõepoolest hinnanguid seinast seina.