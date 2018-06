Y ja Z generatsioonid tekitavad Eesti tööturul revolutsiooni: kes juhtimist lustlikumaks ei muuda, need töölisi ei leia

Pisut hellitatud ja tehnoloogiaajastul kasvanud Y-gene­rat­siooni esindaja on nutikas, aga vähese reaalse ja praktilise töö kogemusega. Tema pea ei ole prügikast, mis säilitaks kõike ebavajalikku. Vajalik on aga vaid see, mis on huvitav. Kõige muu jaoks on Google.

Ent mil moel motiveerida tööle noort inimest, keda ei sunni tagant soov saada rohkem asju ega ka ambitsioon tõusta karjääriredelil?