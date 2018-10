Aasta põllumees 2017 Margus Muld: plaanime paar tuhat lehma juurde võtta

Majandate Väätsa, Kaiu ja Kärla farmides 3600 lüpsilehma ja 8000 ha maaga. Kas piimandus on nii perspektiivne ala, et plaanite suurejoonelist laienemist?

Kaiusse ehitame uut lüpsilauta 1200 lehmale, praegu on seal 650 lüpsilehma. Uue lauda avame juba kuu aja pärast: katus on peal, betoon valatud.

Esialgu tuleb uude Kaiu lüpsilauta 730 lehma ja pool noorkarjast. Nüüd lähebki ehitustega kiireks, sest vaja on ehitada veel noorkarjalaut juurde.

Samuti on laienemisplaanid Väätsa Agros, tahame karussell-lüpsiplatsile juurde tuua veel tuhat lüpsilehma, praegu on Lõõla farmis 2300 lehma lüpsmas.

Kaiu ja Väätsa farmid on nõnda ehitatud, et vajadusel saab neid laiendada. Kasutame ära olemasolevad võimalused, et saada veel suuremaks. Piimahind on olnud hea ja laieneda saame nii, et ei pea töötajate arvu väga suurendama. Ka sama maafondiga saame hakkama, lihtsalt vähendame tulevikus teraviljakasvatust ja ostame rohkem teravilja sisse.

Kas olete seotud uue rajatava ühistulise piimatööstusega?

Me ei kuulu E-Piima ühistusse, samas oleme allakirjastanud E-Piimaga eelkokkuleppe, et võiksime nende tööstusesse vajadusel piima viia, kui tingimused meile sobivad. Praegu oleme oma toorpiima jaganud kolme tööstuse vahel: need on Saaremaa piimatööstus, Estover ja Valio.