Aasta põllumees 2017 on Raplamaa piimatootja Margus Muld

Täna Tallinnas Riigikogu konverentsikeskuses peetud konverentsil kuulutati tiitlivõitjaks Raplamaa piimatootja Margus Muld osaühingust Kaiu LT. Võitja pälvis ajaloolise „Külvaja“ kuju koopia.

Sel aastal parima piimakarjakasvataja tiitli pälvinud Margus Muld on Raplamaal Kaiu LT osaühingu farmis tõstnud lehmade piimatoodangu üle 12 200 kg lehma kohta aastas, tõustes Eesti absoluutsesse eliiti lehma kohta piimatoodangult. Margus Muld selgitab, et kõrgete tulemusteni on Kaiu farmis viinud väga hea geneetilise lüpsivõimega kari, suurepärane meeskonnatöö ning täppisarvutustele baseeruv loomade söötmisratsioon.

Veterinaararsti haridusega Margus Muld on tegutsenud põllumajanduses juba paarkümmend aastat. Praegu juhib ta väliskapitalil suurfirmas Trigon Dairy Farming Estonia loomakasvatust ja põllumajandust nii Kärlas, Väätsal kui Kaius. Kõige silmapaistvamad tulemused ongi saavutatud Kaius. Kaiu farmis on 650 lüpsilehma. 2008. aastal ehitati vabapidamisega laudakompleks, silohoidlad, ja puistesöödahoidlad. Maad haritakse 1800 ha.

Kaiu loomad on parimal järjel tõuaretusega, kuna siin farmis on tegeletud nii järjepideva tõuaretuse kui loomade selekteerimisega pikemalt kui teistes Trigon Dairy Estonia farmides. Aasta põllumehe konkursile esitas Margus Mulla kandideerima Maaelu Edendamise Sihtasutus.

Esimest korda anti välja ka innovatsioonipreemia, mille sai rahvapõllumeheks valitud Paavo Otsus.