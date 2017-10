Kõige esinduslikum põllumeeste kogu tuli teisipäeval Maalehe ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja konverentsile, et avaldada tunnustust tänavusele aasta põllumehele ja arutleda maamajanduse tuleviku üle.

Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid õnnitles võitjat, andes talle üle ajaloolise “Külvaja” kuju koopia.

“Peame hoidma Eesti pinnal põllumajandust nii palju, et toidutootmine oleks jätkuvalt kvaliteetne. Eesti toit on imeline. See on samasugune rahvuslik rikkus, nagu on meie visadus põldu harida,” tunnustas president Kersti Kaljulaid oma kõnes põllumehi – toidutootjaid.

Värske tiitlikandja Margus Muld kiitis oma kõnes kolleege, rõhutades, et üksi pole korralikke tulemusi võimalik saavutada.