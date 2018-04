Aasta põllumehe päevik | Esimesed tööd ja sõnniku laotamine

Täna võib öelda, et uus taimekasvatuse hooaeg kogub tuure. Praeguseks on juba käimas mitmed tööd ning oleme alustanud vedelsõnniku laotamist.

Esimesed põllud kannavad juba rasket tehnikat ja kogu tehnikapark on põllul juba liikumas. Esimesed 3000 m3 vedelsõnnikut on põllule jõudnud.

Vahepealsed vihmad on töid natuke pärssinud, kuid ilusate ilmade saabumisel jätkame sealt, kus pooleli jäime. Taliviljade esimese pealtväetamisega on algust tehtud ja põlde kaunistavad juba värskelt sisse sõidetud tehnorajad.

Sügisel kündmata jäänud põlde oleme samuti kündma hakanud. Eelnevalt laotame põllule vedelsõnniku, misjärel künname selle koheselt sisse. Taliviljade põllud on hakanud rohetama ja taimede vegetatsioon on alanud. Kui ilmad püsivad ilusad, kaasame oma tegemistesse ka lägalaotusteenuse, et võimalikult kiirelt oma suviviljadele põllud ettevalmistatud saaksime.

Allikas: VitalFields