Aasta põllumehe päevik | Päevakorral on väetusplaan ja külvikord

Hetkel veel on meil põllumajanduslikus mõttes vaiksed ajad. Välitöid suures osas ei toimu ja fookus on hetkel kontori poole peal.

Näiteks oli eelmise nädala üks eesmärkidest võtta hinnapakkumised farmi sisustuse jaoks.

Põllumajanduslikud sisendid on praeguseks juba kõik ostetud. Lisaks on ka viimased seemned põhimõtteliselt lukku löödud.

Üks tähtis osa uue hooaja planeerimisest on ka väetusplaan. Selle koostamise põhielemendiks on kultuur ise. See tähendab, et kui palju on planeeritav saak ja kui palju kultuuril selle saagi saamiseks taimetoitatineid vaja on.

Sinna kõrvale paneme ka mullaproovide tulemused, mis annab sisendit ka lupjamise planeerimiseks. Näiteks on meil igal aastal plaanis põlde lubjata ning üritame seda kokku teha vähemalt 400 hektaril.

Teine tähtis teema on külvikord. Nagu ikka koostame selle vastavalt kultuuride järgnevusele.

Eelmisel sügisel ei jõudnud me piisavalt palju talirapsi külvata, seega oleme sunnitud kevadel külvama 94 hektarit suvirapsi, mis annab vähem saaki ja mida me ka selle pärast üldiselt ei külva.

Valisime suvirapsi seemneks Clearfield tehnoloogial põhineva seemne.