Aasta põllumehe päevik | Paigaldame uusi söödapiirdeid

Alustasime Kaiu LTs ettevalmistustöid, et kasutada ära kingitus, mis Aasta põllumehe konkursil meile Eesti Agritehnika OÜ poolt üle anti.

Tegemist on uudse lahendusega söödapiirete maailmas. Tavapäraste söödapiirete puhul kasutatakse turjapuud, et loom ei saaks astuda söödalavale. Turjapuu avaldab looma turjale survet, mistõttu piirab see osaliselt sööda kättesaadavust. Uute piirete puhul ulatub loom kaugemalt sööta haarama.

Samuti on lehmal võimalus söömise ajal pead tõsta, mis aitab parandada sööda liikumist vatsa. Ehk üldisemalt kokku võttes paraneb söömus. Kuna lehm on karjaloom, siis on neile sisse kodeeritud neid ümbritseva jälgimine. Turjapuu puhul nad seda teha ei saa.

Margi ja mudeli nimeks on söödapiiretel Cow-Welfare Flex Feed. On näha, et see muudab lehma elu tükk maad paremaks ja mugavamaks. Söödapiiretega anti meile kaasa ka Cow-Welfare Flex Stalls asemepiirdeid 5x2 kohta. Selleks, et me uued piirded saaks paigaldada tuleb vanad betoonist söödapiirded madalamaks lõigata ja see töö on hetkel käsil.

Kogu paigalduse juures peab kiitma muidugi meie lüpsilauda püsielanikke, kes olenemata kogu sellest mürast ja sagimisest enda ümber ei lase ennast häirida.

Allikas: VitalFields.