Aasta põllumehe päevik | President käis külas

21. märtsil külastas meid Vabariigi tähtsaim esindaja, president Kersti Kaljulaid.

President Kaljulaidi eesmärgiks oli tutvuda meie tööde ja tegemistega. Kuna me oleme suur piimatootja, siis tekkis diskussioon piimandussektori hetkeolukorra üle. Olime ühe meelel, et meie sektor peaks rohkem suutma anda piimale lisandväärtust, mis jätaks rohkem raha meile ja vähendaks piima hinna kõikumise tundlikkust.

Muuhulgas rääkisime ka eksporditurgudel toimuva üle ning vahetasime mõtteid koduturul toimuva üle. President tõi välja, et me ei peaks liialt palju keskenduma Aasia turgude vallutamisele, sest kui aus olla, siis meie tooraine hulk on selle turu jaoks üpris marginaalne. Seega soovitas ta rohkem keskenduda just Euroopa ja lähiturgudele, sest seal on meil võimalus enda kvaliteetse toodanguga tugevalt sisse suruda.

Praegu oleme me kehval positsioonil, kus müüme madala hinnaga toodangut Lätti ja Leetu, kuid hoopis peaksime andma kõrge lisandväärtuse ning eksportima seda. Lisaks ei ole veel Vene turg meie jaoks taastunud ning ilmselt ei taastu ka veel niipea.

Oktoobri lõpul kuulutati tänavuseks aasta põllumeheks Margus Muld, kes on Kaiu LT osaühingus tõstnud piimakarja toodangu üle 12 tonni lehma kohta aastas.