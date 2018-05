Aasta põllumehe päevik | Silotegu on täies hoos ja mais kasvab mühinal

Meil on hetkel põhirõhk esimesel niitel ja kogu meeskond on rakendatud selle koristusel. Tänaseks päevaks oleme jõudnud oma koristusega poole peale.

Praeguseks pikalt kestnud ilusad ilmad soosivad põldudel töid tegema, kuid pikk kuiv periood paneb muretsema teise niite pärast.

Rõõmustada võib aga maisi üle, sest soojad ilmas on selle kõvasti kasvama pannud. Maisi jaoks on teatavasti tähtsad just öised temperatuurid ja need on hetkel soodsad olnud.

Kuna maisi juured on sügaval, siis jagub praegu ka niiskust. Taimel on hetkel valdavalt 5-6 lehte.

Umbrohutõrje sai nädal tagasi tehtud. Kõrvaltvaatajale võis mulje jääda, et taimekaitsevahend lendab igale poole laiali, aga tegelikult on põllud juba nii kuivad, et tolmavad päris palju.

Samuti ei saa kurta suviviljade üle. Kõik külvid on kenasti üles tulnud.

Suvirapsi põllud on tärganud ebaühtlasemalt, sest seeme on jäänud mulla pindmisse kuiva kihti.

Seemned, mis on vajaliku niiskuse kätte saanud, on kenasti kasvama läinud, aga kohati on põllul laike, kus seeme istub kenasti mullas tänu puudu olevale idanemisele kuivuse tõttu.

Hetkel on kindlasti puudus niiskusest. Ilmaprognoos selleks nädalaks vihma ei luba, mis annab aga lootust järgmise nädala alguseks silo esimese niite ära lõpetada.