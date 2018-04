Aasta põllumehe päevik | Talikultuurid talvitusid kenasti

Suured lumetuisud ja üldine lumekiht on nüüd loodetavasti möödas ning kuna põllud on enamjaolt juba lumebavad, saab hakata hindama talikultuuride seisukorda.

Esimesed vaatlused ongi toonud välja, et talirapsi ja talitritikale talvitumine on olnud edukas. Elujõuline taimik on alles.

Rapsitaimed on tugevad, s.t. et mädanenud taimi ei ole. Kui ikka põllul laiutaks tühjus ja taimi poleks, võiks olukorra kehvaks lugeda.

Küll aga põllud veel masinaid ei kanna ja kohati esineb ka liigvett. Järgnevad päevad lubavad kuiva ja sooja ilma, mis annab lootust, et lähinädalatel saame juba esimese pealtväetise taliviljadele ära panna.

Rohumaade rullimisega plaanime alustada lähipäevadel.

Allikas: VitalFields.com

Oktoobri lõpul kuulutati tänavuseks aasta põllumeheks Margus Muld, kes on Kaiu LT osaühingus tõstnud piimakarja toodangu üle 12 tonni lehma kohta aastas.