Aasta põllumehe päevik | Taliraps läks talvituma heas seisus

Meie taliviljad on praeguseks hetkeks koheva lumekihi all. Külvasime talirapsi ja talitritikalet.

Kuna koristus hilines, siis talirapsi külvasime plaanitust ligikaudu kolmandiku vähem.

Liiga hilise külvi korral oleksime võtnud suure riski talirapsi talvitumise osas.

Talitritikalet külvasime plaanitud hektarid. Kasutasime selleks ka teenuse abi.

Taliraps läks talvituma heas seisus. Sama võib öelda ka talitritikale kohta. Pidev sadu on kohati jätnud põldudele alad, mis on veega kaetud, kuid neid kohti on õnneks suhteliselt minimaalselt.

Hetkel jääb üle ainult loota, et talv tuleb taliviljade jaoks soodne ning kogu sügisel tehtud töö ka vaev saaks kajastatud ka tuleva aasta saagis.

Miks me ei pannud taliotra või nisu? Talioder on selline riskikultuur. Talinisu on siin kasvatatud, kuid siis on mingi hetk ainult talitritikale jäänud. Talitritikalet on lihtsam kasvatada.

Kuna me kasutame teravilja enamuses oma loomade tarbeks, siis talitritikale kasvatamine on odavam ja annab stabiilsema suure saagi.

Allikas: VitalFields.com

Oktoobri lõpul kuulutati tänavuseks aasta põllumeheks Margus Muld, kes on Kaiu LT osaühingus tõstnud piimakarja toodangu üle 12 tonni lehma kohta aastas.