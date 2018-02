Aasta põllumehe päevik | Uued asemed ja söödapiirded paigas

Vahepeal on 2017. aastast saanud 2018. Oleme OÜ Kaiu LTs nüüdseks ühele lehmagrupile jõudnud paigaldada uued asemepiirde ja matid koos uudsete söödapiiretega.

Siiamaani on kogemus uute lahenduste osas väga positiivne. Loomad näivad ka väga rahul olevat. Tootlikus on selles grupis stabiilsem.

Kõik asemed on loomadega pidevalt täitunud. Söödalavagi ääres tunnevad loomad ennast suurepäraselt, tõstes pead püsti, kui keegi neid uudistama tuleb.

Siit tõusetub küsimus, et mis saab edasi - kas tasub ka ülejäänud piirded ja asemed välja vahetada?

Talvel on erinevaid välitöid vähem ja see annab aega põllumehele teadmisi täiendada. Väätsa Agro seminariuumis on praeguseks toimunud mitmeid erinevaid õppepäevi. Viimasel õppepäeval rääkisime sõnnikumajandusest ja vedelsõnniku hapestamisest.

Lisaks kodumaistele teadlastele jagasid kogemusi ja teadmisi ka esinejad Taanist ning Hollandist.

Kuna Kaiu LT on juba varasemalt kokku puutunud läga hapestamisega, siis oli uut ja huvitavat infot õppepäeval palju.

Allikas: VitalFields.com

Oktoobri lõpul kuulutati tänavuseks aasta põllumeheks Margus Muld, kes on Kaiu LT osaühingus tõstnud piimakarja toodangu üle 12 tonni lehma kohta aastas.