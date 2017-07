FOTOD | Aasta põllumehe konkursi žürii ringkäik: kitsed, maasikad ja tuurakalad

Täna väisab konkursi „Aasta põllumees 2017“ žürii tänavusele konkursile kandideerima esitatud talusid ja põllumajandusettevõtteid Võrumaal, Tartumaal ja Lääne-Virumaal.

Esmalt jõuab konkursi žürii Kimalasõ külla Misso vallas Võrumaal, kus tutvutakse Andri-Peedo talu kitsekasvatusega. Talu pererahvas - Linda Pajo ja Kermo Rannamäe kasvatavad talus Eestis ainsana tüüringi tõugu kitsi ja müüvad kitsepiima. Hiljuti valmis talus ka uus kitsefarm.

Tartumaal Päkste külas Haaslava vallas võtab žürii liikmeid vastu tuntud maasikakasvataja, AranFarmingu omanik ja juhataja Paavo Otsus. Otsus kasvatab maasikaid 15 hektaril, millest pool on katmikalal.

Eesti Põllumeeste Keskliit on esitanud tänavusele konkursile kandideerima Rukkikuninga, tuntud rukkikasvatuse eestvedaja Hans Kruusamäe, kes tutvustab žüriile oma põlde ja kalakasvatusi Lääne-Virumaal Väike-Maarja vallas. Hans Kruusamägi harib Lääne-Virumaal 1860 ha maad, neljas kalakasvatuses kasvatab ja müüb ta forelli ja tuura kuni 200 tonni aastas.

Lääne-Virumaal Vinni vallas peab tuntud lihaveisekasvataja, Piira talu OÜ omanik Kalmer Visnapuu simmentale, hereforde ja ristandeid. Kalmer Visnapuu on pälvinud parima lihaveisekasvataja tiitli 2012. aastal, konkursil esindab ta tänavu ainsana lihaveisekasvatust.

Tänavusele konkursile on maamajanduslikud organisatsioonid esitanud osalema kümme väärikat kandidaati seitsmest maakonnast

Konkursi „Aasta põllumees 2017“ žürii esimees on Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhataja Raul Rosenberg. Zürii liikmed on Jaan Sõrra (Tartumaa Põllumeeste liit), Kalle Reiter (Eesti Aiandusliit), Lembit Paal (Aasta põllumees 2016), Roomet Sõrmus (Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda), Illar Lemetti, (Maaeluministeerium), Karin Sepp (MTÜ Eesti Noortalunikud), Andres Eilart ja Silja Lättemäe (Maaleht), Milvi Aun (Keskkonnaamet). Konkursi „Aasta põllumees 2017“ võitja selgub sügisel Tallinnas peetaval aasta põllumehe konverentsil.