FOTOD | Aasta põllumehe tiitli pälvis Harjumaa piimatootja Jaan Metsamaa

"Põllumajanduses ja kogu Eesti ühiskonnas on päevakorral põlvkondade vahetus. Oli tore näha, et noortel, kes siin konverentsil esinesid, olid väga terased tähelepanekud. Neilt näeme, et Eesti põllumajanduse tulevik paistab aina helgemaks muutuvat," sõnas auhinna vastu võtnud värske aasta põllumees.

Jaan Metsamaa on paarikümne aastaga rajanud Harku valda kaasaegse piimakarjakasvatuse. Metsaküla Piima kaheksa lüpsirobotiga laudas lüpstakse ligi 600 lehma ja nende aastane piimatoodang on 11,4 tonni lehma kohta. Laudakompleks on renoveeritud, vabapidamisega laut ehitati 2010. aastal, tänavu kerkis uus söödahoidla. Loomi on Metsaküla Piimas kokku 1200, maad haritakse 1730 ha.

Eeskujuliku laudamajanduse tõttu kipuvad noored siia nii praktikale kui ka tööle.

Oma igapäevatöös panustabki aasta põllumees 2018 eelkõige noortele haritud põllumajandusspetsialistidele, kes on toonud Metsamaa sõnul tema firmasse uut elu ja hingamist. Nii juhivad AS-is Metsaküla Piim loomakasvatust ja teraviljakasvatust noored spetsialistid.

Aasta põllumees 2018 Jaan Metsamaa on ka ühiskondlikult väga aktiivne, panustades ühistegevusse. Viimasel ajal on ta aktiivselt tegev piimatootjate ühisprojektis, kus läbi OÜ Farm In Productions on kerkinud Imavere teeristi uus rapsiõlitehas. Jaan Metsamaa on üks rapsitehase osanikke, OÜ Farm In Productions asutajaliige ning nõukogu liige.

