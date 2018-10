Noortalunike juht: noored vajavad nõu, kuid nõuandesüsteem on nähtamatu nagu lumeinimene

"Ütlen, et kui teil on tahtmine nende noortega tegeleda ja võtate selleks aja, siis nad on äärmiselt taiplikud, innovatiivsed ja neist võib väga palju kasu olla," lisas ta. "Tänapäeva noort ei motiveeri ainult raha. Kui ta ei ole tööl õnnelik, siis ta laseb jalga. Ma arvan, et mingis osas on võimalik noored ja tööandjad kokku viia, aga see nõuab pingutust."

"Küsin sageli noortelt, miks nad tulid kutsekooli põllumajandust õppima ja paljud ütlevad, et põhjuseks on see, et saada punkte noortaluniku toetuse saamiseks," rääkis ta. Noored ettevõtjad tunnistavad, et neil on puudu oskustest ja teadmistest.

Ühtlasi jagas ta kriitilisemaid sõnu nõuandesüsteemi kohta ning ütles, et eelkõige oleks vaja hoopis toimivat võimalust ettevõtete juures õppimas käia ehk mentorlust.

"Nõuandesüsteem on nagu lumeinimene - paljud on sellest kuulnud, aga keegi pole näinud," tõi Piirfeldt võrdluse.

"Meil on häid konsulente, aga nad on ülekoormatud. Kui alustasin lauda ehitust, siis kasutasin konsulendi abi toetustaotluse koostamisel. PRIAst tuli selle peale 13 järeleparimist. Kui ise tegin paar aastat hiljem, siis sain vaid kolm järeleparimist."

Nii et esialgu loobus ta laudast ja otsustas soetada vaid traktori. "Kui nägin seda, mida konsulent oli taotlusesse kirjutanud, siis sain aru, et ega ta ei ole neid pabereid lugenud küll," tõdes ta.

Vahel arvavad noored, et oluline on noortaluniku toetus kätte saada ja küll hiljem vaatab. "Tegelikult ei ole 40 000 eurone alginvesteering alustamiseks piisav," märkis ta. Küsimus on selles, kuidas alustav ettevõtja saab hakkama, kui see raha on otsas. Tegelik elu näitab, et noor ei oska sageli õigetesse asjadesse investeerida. Kaja Piirfeldi hinnangul oleks noortele vaja ettevõtjate tuge, nagu spetsialistilt spetsialistile.

Kriitikale vastas Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatuse esimees Raul Rosenberg:

"Eks nurin on õigustatud. Olen ise ka konsulent olnud ja tean kuidas see süstem tekkis ja kuidas on muutunud selliseks, et sellega võib-olla rahul ei olda. Konsulendid ongi hõivatud. Finantskonsulendid pole MES-iga liitunud, nad teevad seda turupõhiselt ning tihti sedasi nagu klient nõuab.

Öeldakse: "Tee äriplaan selline, et ma saaksin toetust." See on kliendi tellimus. Sellega ei ole võimalik panka minna, ega ka MES-i tulla laenu taotlema. Aga kui PRIA-st saab selle äriplaaniga toetuse ära tuua, see on kliendi soov ja see on püha. Kuna finantskonsulendid on eraldiseisvad äriühingud FIEdena, siis see on nende ärihuvi ja selles mõttes nad käituvad õigesti. Iseasi, kas see on aus kliendisuhe.

Mentorlusteenus on meile tegelikult täitsa olemas ning hüvitatav. Me pakume kõigile kogenud põllumeestele võimalust sõlmida meiega leping, kui tal on inmene, keda mentorluse kaudu nõustada. Probleem on sageli selles,et tegijatel ei ole aega. Kui kellelgi on aga vastav soov, siis võtke meiega ühendust, see toimib päris hästi."

