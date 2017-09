“Lilleäri on mõnes mõttes raske, aga samas väga põnev. Me peame tootjatena igal aastal midagi uut ja huvitavat välja mõtlema, et aiapidajaid uute lilledega köita,” teatab Hansaplanti tootmisjuht Mihkel Saar, kes on aianduses tegutsenud juba üle paari­kümne aasta.

1997 asutas ta koos Indrek Naudiga osaühingu Hansaplant, mis on nüüdseks tõusnud tuntuimaks aiandus- ja tootmiskeskuseks. Saar vastutab siin firmas tootmispoole eest, tegeldes püsilille- ja roosiistikute kasvatamisega.