Rahvapõllumees 2017: olen loomult rõõmsameelne inimene, aga tiitel teeb tuju veel paremaks

Pühapäeva keskööl lõppenud hääletusest väljus rahva tahtel võidumehe ehk tänavuse rahvapõllumehena Tartumaal Haaslava vallas tegutsev marjakasvataja Paavo Otsus.

Teil on nii särav naeratus. Kas tiitel teeb rõõmsaks? Või olete ka muidu rõõmsameelne inimene?

No eks see, et inimesed mu rahvapõllumeheks valisid, teeb muidugi rõõmu. (Naeratus Paavo Otsuse näol venib veel laiemaks.) Aga ma olen ka loomult rõõmsameelne inimene, seda on mulle öeldud jah.

Mis teid rõõmsaks teeb?

Mulle teeb alati rõõmu see, kui oled panustanud energiat ja aega ja asjad välja tulevad. Kui on kindel siht silme ees ja saavutad selle. Kui asjad paika loksuvad. See toob tõesti naeratuse näole.

Kas võib öelda, et teil on kõige moodsam marjaistandus Eestis?

Maasikaistandus kindlasti, jah.

Liikuvad tunnelid põllul Paavo Otsus on moodsasse maasikakasvatusse investeerinud pankade abiga umbes miljon eurot. Põldudele on paigaldatud teisaldatavad kiletunnelid, katmikaladele ehitatud kasvulavad, rajatud on kastmissüsteemid, soetatud vajalik põllutehnika.



Katmikalal ehk kiletunnelites kasvatab Otsus maasikaid ligi seitsmel hektaril. Kõik kiletunnelid on teisaldatavad, need paigutatakse vastavalt vajadusele erinevatele marjapindadele, et marjad kiiremini küpseks saaksid.



Erinevalt avamaa maasikast on osas kiletunnelites maasikavaod kõrgetel kasvulavadel. Nii pääseb päike paremini marju küpsetama, korjamine on lihtsam ja taimehaigusi on ka vähem.



Kasvuhooned on sajameetrised, pikemad pole omaniku sõnul optimaalsed, sest kuumutamine ja õhutamine peavad olema tasakaalus.



Kui temperatuur läheb üle 27–28 kraadi, hakkab taim ennast ise maha jahutama ega kasva enam rohkem. Tulemuseks on väiksemad marjad.

Kevadel rääkisite Maalehele, et teie eesmärgiks on varustada kliente eestimaiste maasikatega kevadest sügiseni. Kuidas praegu maasikatega on - kas taimed veel kannavad või juba puhkavad?

Maasikad kandsid tõesti pikalt, maist oktoobri keskpaigani. Arvasime kevadel, et saame korjata septembrikuu keskpaigani, aga tuli välja tervelt kuu kauem. Ja tegelikult oleks veel paar nädalat välja vedanud, aga lõpetasime korjamise ära. Sest hiljuti soetatud õunaaed nõuab praegu suurt tähelepanu, töötajad kolisid tööjärjega sinna üle.

Vaarikad kandsid oktoobri alguseni ehk ka pikalt tegelikult.

Maasika- ja vaarikataimed juba puhkavad. Millal te ise puhkate?

No ma arvan, et kusagil veebruaris. Siis on õuntega ka kõik tööd tehtud. Jah, peaks olema.

Ja mida te puhkuse ajal teete? Suusatate?

Ja ikka. Endise suusatajana suusatan ma alati, kui võimalik. Kodu on Otepääl, seal on head rajad. Ja Vooremäel ka.

Paavo Otsus. Foto: Sven Arbet