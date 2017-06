Rukkikuningas: Must leib lauale ja kala sinna kõrvale!

Tänavusel konkursil „Aasta põllumees 2017“ kandideerib tiitlile rukkikuningana tuntud Lääne-Virumaa teraviljakasvataja Hans Kruusamägi, kes Eesti ühe suurema kalakasvatajana võiks kanda ka Neptunuse tiitlit.

„Kalakasvatus on väga riskantne äri,“ teatab Hans Kruusamägi, kes alustas kalakasvatusega Simuna Ivaxi osaühingus juba 1998. aastal. Kruusamägi selgitab, et selleks, et igal aastal forelle, paaliaid ja tuura müüa, peab tema basseinides kasvama kokku kolme aasta varu, sest täismõõdu ehk müügiküpsuse saavutavad tuurad- ja forellid alles kolmandal aastal.

Kokku on Simuna Ixaxis 4 kasvatust – Äntu, Käruveski, Nõmmeveski ja Mõdriku kalakasvatus ja selle majandamisvaldkonna eest on vastutav Hansu poeg Ats Kruusamägi, kes on lõpetanud vesiviljeluse eriala Maaülikoolis.

„Vees ujuv noorkala kalahulk maksab 200 tonnise aastatoodangu juures 600 tuhat kuni 700 tuhat eurot, see on suur risk vees ujuva kala näol, sest kala müügiküpseks saamiseks kulub kaks ja pool aastat ,“ räägib Hans Kruusamägi, kes on rekonstrueerinud kõik oma kasvandused ja plaanib tulevikus rajada Simunasse ka kala esmatöötlemise tsehhi.

Täismõõdus tuuraline kala kaalub umbes 15-20 kg, müüki pannakse see kala 1-2 aastaselt. Vabades vetes, mitte kasvataja basseinides, võivad aga tuurad elada ka 50aastaseks ja suurimad kalad kaaluda üle saja kilo.

Pikemalt loe Hans Kruusamäe tegemistest homsest Maalehest.