Šoti maasikakorjajast sai Eestis aiandusettevõtja

AASTA PÕLLUMEES: Kandidaat nr 5

“Esimesed maasikad said valmis juba neli nädalat varem kui Eestis tavaliselt,” teatab Aran PM osaühingu omanik Paavo Otsus uhkelt. Ta on võtnud eesmärgiks maasikahooaega Eestis igati pikendada, pakkuda kodumaist marja juba juuni algusest kuni sügiseni välja. Sest miks peaksid meie tarbijad leppima Hispaania või Kreeka importviljadega?

Osaühingu Aran PM maasikapõllud laiuvad Tartumaal Haaslava vallas 15 hektaril. Suvehooajal võtab ta oma põldudele maasikaid korjama ja põlde hooldama kuni sada töötajat. Tööl on suvemalevlased ja võõrtöölised peamiselt Moldovast.

Tänavu soovitakse põldudelt korjata kuni 190 tonni maasikaid, paraku on alalised vihmasajud avamaa vagudel saagikust vähendanud.

Maaülikoolis finantsjuhtimise lõpetanud mees käis juba tudengina alates 2005. aastast Šotimaal maasikaid korjamas, et teenida õpinguteks lisaraha.