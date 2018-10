VIDEO | Arnold Rüütel: sotsiaalse arengu eest seisavad sotsid, kõige tõsisemalt vaatab tulevikku EKRE

Arnold Rüütel: "Seda on päris raske ühe või kahe erakonna kohta kinnitada. Eesti arengu eest seisvatest erakondadest rääkides on sotsiaalse arengu seisukohast näiteks sotsiaaldemokraatlik erakond. Võib-olla tervikuna keegi ka uutest erakondadest, kes pole veel konkurentsipiiri ületanud, et riigikogusse pääseda.

Loomulikult on väga oluline Eesti ühiskonna arenguprobleeme jälgida tervikuna. Kõige suurem probleem on võib-olla madal sündivus. On vaja vaadata aastakümneteks ette, et ühiskond areneks.

Ma kujutan ühiskonda ette püramiidina, mille all on rahvas, selle peal omavalitsused, ühiskondlikud organisatsioonid kuni riigikogu, valitsus ja president meie põhiseaduse järgi. Peab vaatama, et selles püramiidis kuskil lünki ei tekiks. Kuid praegu on tekkinud lünk väga tõsiselt just sündivusega. Ei ole varsti enam seda, millega alustada seda püramiidil. Kui mõni aastakümme ette vaadata, oleme täiesti kriisiseisukorras.

Maakera elanikkond on üle 7 miljardi, kuid meil on nii väikese rahvaarvuga oma riik. Samal ajal oleme maailmas tähelepanu äratanud, rääkides kasvõi meie kultuurist. Meie heliloojad, muusikud, dirigendid ja teised. Põllumajandusest me juba rääkisime. Infotehnoloogias oleme üks arenenumaid maailmas. Oleme saatnud selliseid kultuurisõnumeid kogu maailma. Seda ühte, et oleme jätkusuutlik ja läbi aegade siin, oleme tähelepanu pööranud sellele.

Eestis on probleeme väga palju, võib-olla selles mõttes vaatab tulevikku kõige tõsisemalt EKRE."

Täna riigikogu konverentsisaalis toimuval konverentsil "Aasta põllumees 2018" on peamiseks teemaks põlvkondade vahetus põllumajanduses.