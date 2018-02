2017. aasta parimad loomakasvatajad on Vallo Kruusimägi ja Teet Kallakmaa

Täna toimub maaeluministeeriumis Eesti Vabariigi aastapäeva aktus, kus maaeluminister Tarmo Tamm annab üle ministeeriumi teenetemärgid ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatuse liige Madis Reinup kuulutab välja 2017. aasta parima piimakarja- ja lihaveisekarjakasvataja.

Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) algatusel antakse parimatele piimakarjakasvatajatele aunimetust välja juba kaheksateistkümnendat ja parimatele lihaveisekarjakasvatajatele kaheteistkümnendat korda.

2017. aasta aunimetuse „Parim lihaveisekarjakasvataja“ saajaks on Vallo Kruusimägi Nurmetu Charolais OÜst Lääne-Virumaalt. Šarolee tõugu lihaveiste kasvatamist alustati üle nelja aasta tagasi. Farmis on loomi hetkel 252.

2017. aasta aunimetuse „Parim piimakarjakasvataja“ saajaks on Teet Kallakmaa Metstaguse Agro OÜst Järvamaal. Holsteini piimakarjas on aastalehmi 584, keskmine piimatoodang lehma kohta 10 788 kg ja piima somaatiliste rakkude arv 137 000.

“Tänastel laureaatidel on pikaajaline ettevõtluse kogemus. On selge plaan, mida on vaja teha ning võimekus ka seda ellu viia. Selline suhtumine toob edu nii põllumajanduses kui ka ettevõtluses laiemalt,” iseloomustas aunimetuse saajaid MES juhatuse liige Madis Reinup.

Maaelu Edendamise Sihtasutuse eesmärk on toetada ja elavdada Eesti maapiirkonna ettevõtlust ja kujundada maaelu mainet. Aunimetuste väljaandmise eesmärk on tunnustada innovaatilist ja efektiivset tootmist ning avaldada tunnustust tehtud töö eest.