3D kaamera vaatab lehma udarat nagu inimesed filmi

Lüpsitehnika tootja DeLaval on valmis saanud põhjalikult uuenenud lüpsiroboti ja söödasättija. Mõlemad peaksid Eestisse ja Harjumaal valmivasse uude lüpsifarmi jõudma aasta lõpul.

Avalikkusele esitleti uudseid masinaid teisipäeval Hollandis Van Den Tweeli piimafarmis, mis on üks kolmest, kus samasugune üritus aset leidis.

Ruumiline udarapilt ja hääljuhtimine

Lüpsiroboti uuendamise eesmärk on suurendada selle jõudlust. Kui tehnoloogiliselt võiks üks lüpsirobot lüpsta ära 70 lehma, siis tegelikkuses on see arv olnud 50-55.

Uuel robotil on tunduvalt kiirem nisade tuvastamine. DeLavali roboti juures on uudne udara 3D skanneerimine – roboti nn silm haarab sel moel udarat kui tervikut ja masin saab nisakannud tänu sellele varasemast täpsemini ning kiiremini alla.

Ka nisade pesemine ning lüpsijärgne deso on nüüd efektiivsem.

Tarkvaraprogramm on samuti uuenenud ning kogu roboti tegevust ja selle kogutud andmeid saab nüüd hallata mobiiltelefonis. Telefonist ei pea seda üksnes lugema-vaatama, vaid on ka võimalus, et teated loetakse ette. Näiteks: Lehm 345 indleb, seemenda ta täna ära”.

See on esialgu küll vaid hollandi keeles, aga selleks ajaks, kui tehnoloogia Eestisse jõuab, loodab DeLavali Eesti tiim korraldada ka eestikeelse hääljuhtimise.

Söödasättijaga ka jõusööt ette