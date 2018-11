8 VASTUST | Mis saaks Eesti põllumajandusest ilma Euroopa Liidu rahadeta?

” Kasu lõikaksid need maailma riigid, kus toetusi endiselt põllumeestele makstaks. Siret Kotka-Repinski



Tänases olukorras tähendaks Euroopa liikmesriikide vaheline võrdus seda, et põllumajandustoetustest üldse loobutakse, kuid see kujuneks kõige ebameeldivamaks just tarbijale, sest hinnatõus oleks siinkohal paratamatu. Toetustest loobumisega pikemas perspektiivis kaotaksid sellest kõik Euroopa Liidus tegutsevad põllumehed, sest kasu lõikaksid need maailma riigid, kus toetusi endiselt põllumeestele makstaks, näiteks Venemaa. Samas kui maailma mastaabis põllumajandustoetused kaotada, siis oleks see kõige kasulikum Eestile. Eesti põllumeeste investeeringud tootlikkuse parandamiseks on teinud meid üheks enim efektiivselt tootvaks riigiks maailmas.

Siiski loodame, et Euroopa Liidu toetused põllumajandussektorist ei kao ning üleeuroopalised konkurentsitingimused muutuvad 2021. aastast senisest võrdsemaks.

Foto: Karli Saul

Kaotaks väike ja keskmine põllumajandustootmine

Ivari Padar, SDE

Suurusjärk 300 miljonit eurot iga-aastaselt oleks valdkonnas vähem raha. See on suur raha. Eeldusel, et toetused kaoksid kogu EL ulatuses, siis võib arvata, et osades valdkondades, kus Eestil on efektiivsus ja tootmismaht ettevõtteti suurem (näiteks piimandus), oleksime me kindlasti konkurentsivõimeliseimad oma EL naabritest.

Suurem kaotaja oleks väike ja keskmine põllumajandustootmine, samuti kogu maaelu tervikuna, kasvõi Leader-programm, väiketootjate toetused, noortalunike toetused jne.

” Hektaritoetuste kadumisel võiks eeldada mõningast maahinna langust. Ivari Padar

Hektaritoetuste kadumisel võiks eeldada mõningast maahinna langust. Kõike seda ei toimuks, kui EL rahade ärajäämine kompenseeritakse siseriiklikult, aga see ... sõltub riigi rikkusest.

Üldiselt. Põllumajandustoetused ehk Euroopa Liidu ühine põllumajanduspoliitika jätkub ka tulevikus, tõsi, tema osakaal EL eelarves väheneb. Meie asi on seda võimalust mõistlikult planeerida ja kasutada!

Foto: Anni Õnneleid

Tootjate olukord peaks praegusega võrreldes paranema

Martin Helme, EKRE

Kõige olulisem ei ole mitte toetuste suurus, vaid võrdne kohtlemine ühisturul. See tähendab, et meie põllumehed peavad saama samasuguseid toetusi nagu Poola või Prantsuse omad. Kahjuks ei ole näha, et me selle poole liiguks ka järgmises eelarveperioodis. Seega jätkub olukord, kus meie põllumehi toetatakse küll, aga kuna need toetused on kolm-neli korda väiksemad võrreldes teiste samal turul toimetavate riikidega, siis jätkub protsess, kus meid süüakse turult välja ja ostetakse meie farme üles nende poolt, kellele on tekitatud turueelis ning kes selle tõttu on eelisseisundis.