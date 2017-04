85-aastane põllumees: hommikuti on üsna keeruline end käima saada, aga üldiselt kui hoo peale saad, siis pole viga

Juunis 85. sünnipäeva pidav Laimjala valla talunik Anton Reinart on suure tõenäosusega Saare maakonna vanim tegevpõllumees.

“Saan ise hakkama, tänu taevale, siiamaani,” ütles Saaremetsa külas FIE-na tegutsev Anton Reinart Saarte Häälele. “Mõni hommik on küll üsna keeruline end käima saada, aga üldiselt kui hoo peale saad, siis pole viga.”

Visal Laimjala valla mehel on väikeses laudas kümmekond segaverelist utte ja jäär, kelle igapäevase kantseldamisega ta ikka veel edukalt hakkama saab. Uttede söödavarule mõeldes külvab peremees selgi kevadel hektari jagu otra. Kui põllupinna kultiveerimiseks ja külvamiseks kasutab Anton Pöide vallas elava poja võimsamat tehnikat, siis saagikoristusega saab eakas talunik ise hakkama. “Ise võtan vilja ära, mul on üks väike kombain, mängukombain, nagu öeldakse,” rääkis Anton Reinart, kel on põllu-, heina- ja metsamaad kokku 20 hektarit. Ka heina niidab ja vaalutab Anton ise, kuid rullide tegemiseks kasutab väljastpoolt abi.