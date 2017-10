Aasta loomaarstiks nimetati maaülikooli professor Arvo Viltrop

Arvo Viltrop. Foto: Raivo Tasso

„Loomulikult on see väga suur au iga loomaarsti jaoks,“ rääkis tänavune parim loomaarst Arvo Viltrop. „Tavaliselt on auhind läinud praktiseerivatele arstidele, mistõttu oli eriti suur üllatus, et sel aastal osutusin valituks mina.“