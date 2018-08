Agronoom: tänavuste põuakahjude kõrval on naiivne rääkida eurotoetuste suurenemisest

See oleks ka kaitseks, kui teravilja kokkuostjad nõuavad tarnelepingute mittetäitmise eest leppetrahve, sest põud on vääramatu jõud. Ka PRIAle on see põhjuseks, miks võib varem toetusi välja maksta.

Neljandaks peab valitsus võtma initsiatiivi ja koos põllumeestega looma USAs ja mitmetes Euroopa Liidu maades kasutatava saakide kindlustamise süsteemi.

Liiga tihti kustutame tuld, kui katus on sisse kukkunud. Me ei soovi, et Eesti külast jääks alles ahervaremed.