Ahjal tehakse lihaveise- ja ulukilihast suupoolist

Tööstuse üks omanikke Katrin Noorkõiv tunnistas, et sattus sellesse rolli olude sunnil. Nimelt on nad koos Airi Külvetiga vedanud MTÜd Liivimaa Lihaveis, pakkudes ja tutvustades nii restorani- kui ka kodukokkadele lihaveiseliha. Lihalõikuse teenust osteti Adaveres asuvalt ettevõttelt kuni ühe saatusliku päevani.

“Meid pandi sundolukorda ja öeldi, et meile ei ole enam võimalik teenust pakkuda,” meenutas Noorkõiv. “Oli kaks varianti – kas lõpetada ära või mõelda, mis saab edasi. Poekettidega olid müügilepingud sõlmitud, nii et hakkasime ringi vaatama, kas on võimalus endale tehas soetada.”

Ahjal asuva Luha Lihatööstuse osas saadi kokkuleppele. Punti tulid ka ulukilihaga üheksa aastat tegelnud Priit Noorhani ning üks Läti investor, tehase ostmiseks võeti pangalaen.