Ahju ajamiseks heina jagub

Viljandimaal Koskvere külas avatud Baltimaade esimene põllumajanduslik biometaanijaam kasutab toorainena läga, tahesõnnikut ja silo. Neist viimast kulub 5000 tonni aastas. Sellise koguse silo hankimisega ettevõttel siiski tänavu muret ei ole ja vajalik silo on olemas.

Tartus kaitsealust Ihaste luhta hooldava OÜ Lõunalaaned juht Valdek Tagel tunnistas aga, et nemad on igal aastal hädas sellega, et heina ei taha keegi. Nüüdki seisavad rullid luhal ja ootavad äravedamist.