Ajupesu konverents või majandusveduri visioon tulevikku

Juunikuu alguses toimunud metsa- ja puidutööstuse suvekonverentsil räägiti peamiselt sektori rollist Eestimaa regionaalarengu vedajana nii nüüd kui edaspidi, aga ka uute tehnoloogiate rakendamisest puidutööstuses.

Olgu arvamustega, kuidas on, aga otse loomulikult ei mindud EMPLi konverentsil mööda ka viimastel kuudel rohke avaliku poleemika osaliseks saanud suure ja moodsa puidurafineerimise tehase rajamise võimalikkusest Suure Emajõe äärde.

Rainer Vakra, kes nimetab ennast suureks puidutööstuse ja puidust toodete fänniks, märgib, et kõik me oleme poole Eestimaa metsa – selle osa, mis kuulub riigile – võrdsed omanikud ja kõikidel on selles osas ka õigus kaasa rääkida.

“Peame kaitsma mõttelaadi, et metsatööstus ja metsade majandamine on vajalik,” ütleb Vakra välja oma seisukoha.

Riigikogu majanduskomisjoni esimees Aivar Kokk on seda meelt, et puidutööstuse sektor on Eesti majanduses üks eesrindlikumaid ja arenemisvõimelisemaid.