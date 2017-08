Amet: Eesti mesi vastab nõuetele

Veterinaar- ja toiduamet (VTA) võttis möödunud aastal tavapärase järelevalve käigus proove 68 erinevast Eestis müüdavast meest, sealhulgas 53 Eesti mesiniku meest. Kõikide Eesti meest võetud proovide tulemused vastasid nõuetele. Ka käesoleval aastal võetud proovide tulemused on olnud nõuetekohased.

29 mee puhul uuriti 2016. aastal mee kvaliteedinäitajaid: hüdroksümetüülfurfaali (HMF) sisaldust, diastaasarvu ja niiskusesisaldust. Lisaks Eesti mesinikelt pärit meele võeti jaekaubandusettevõtetest proove 15 välismaist päritolu meest. Uuriti kahte Hiina, kahte Itaalia, ühte Läti, ühte Soome, ühte Ukraina ja ühte Hollandi mett ning viit Euroopa Liidust ja väljastpoolt Euroopa Liitu pärit mee segu ja kahte väljastpoolt Euroopa Liitu pärit mee segu. Kvaliteedinõuetele ei vastanud üks Itaalia ning üks Ukraina mesi. VTA tegi ettekirjutused nimetatud toodete müük peatada ning jaemüüki saadetud kogused kutsuti kauplustest tagasi.

Foto: Sven Arbet

„HMF on üks olulisemaid mee kvaliteedi parameetreid, mis näitab mee värskust ja annab teada mee võimalikust liigsest kuumutamisest. Kristalliseerunud mett kuumutatakse mee vedeldamiseks, kuna tarbija eelistab vedelat mett. HMF-i sisaldus kasvab ka mee hoidmisel, sõltudes mee pH tasemest ja säilitamise temperatuurist,“ selgitas Veterinaar- ja toiduameti toiduosakonna peaspetsialist Merle Laurimaa.

Diastaasarv näitab samuti nagu HMF mee värskust ja vigu mee kuumutamisel. Värskes mees on diastaasarv kõrgeim ning see väheneb mee seismisel ja kuumutamisel. Niiskusesisaldus on samuti väga oluline mee kvaliteedinäitaja. Suurt veesisaldust ehk niiskust võib põhjustada näiteks niiske ilmastik. Kvaliteetne on vaid valminud mesi, mida saadakse kärgedest, mis on vähemalt 2/3 ulatuses kinni kaanetatud. Kaanetamata toores mesi läheb suure veesisalduse tõttu kiiresti käärima.

Ülejäänud 2016. aastal võetud 39 meeproovi puhul uuriti kolmes mees keelatud ravimite sisaldust, 17 juhul uuriti veterinaarravimite jääke, 16 proovist uuriti taimekaitsevahendite jääke ning kolmes mees uuriti plii ja kaadmiumi sisaldust. Kõik näitajad vastasid nõuetele.

Sel aastal on VTA lasknud mee geograafilise ja botaanilise päritolu kindlakstegemiseks teha neljale Eesti meele õietolmuanalüüsi. Kõik tulemused olid nõuetekohased. Samuti on uuritud neljas väljastpoolt Eestit pärit mees HMF sisaldust, diastaasarvu ja niiskuse sisaldust. Siingi olid kõik näitajad nõuetekohased.

Sel aastal on plaanis uurida veel lisaks ülaltoodule 62 meeproovi, nendest 24st proovist uuritakse mee kvaliteedinäitajaid.

Foto: Bianca Mikovitš